Bisseck Inter il difensore resta in uscita | c’è questa idea le cifre

Yann Bisseck, giovane difensore tedesco approdato all'Inter nell’estate 2023, si trova al centro di voci di mercato che lo vedono in uscita. Dopo gli interessi provenienti dalla Premier League, il futuro del talentuoso centrale nerazzurro sembra sempre più incerto. La sessione estiva potrebbe riservare sorprese per Bisseck e i tifosi nerazzurri, che si chiedono se resterà a lungo in maglia Inter o seguirà un nuovo percorso.

Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco in vista del calciomercato estivo dopo gli interessi dalla Premier League. Il mercato dell’ Inter si concentra soprattutto sulla difesa, e uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato è Yann Bisseck. Il difensore tedesco, arrivato nell’estate 2023, è diventato uno dei nomi caldi nelle trattative di mercato, con la sua possibile partenza che sta attirando l’attenzione di diversi club. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club potrebbe valutare una sua cessione, soprattutto se arriverà un’offerta adeguata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, il difensore resta in uscita: c’è questa idea, le cifre

Gazzetta - Inter, cambiano i piani in difesa: tutto su Leoni del Parma e Bisseck resta