Bisogna essere molto giovani e tatuati per un film come Marked Men

Non serve essere giovani o tatuati per immergersi in un mondo di emozioni intense e personaggi complessi. Venerdì 11 luglio su Prime Video debutta *Marked Men - Oltre le regole*, il film diretto da Nick Cassavetes, noto per capolavori come *Le pagine della nostra vita*. Tratto dal romanzo di Jay Crownover, questa pellicola promette di affascinare con una narrazione avvincente e personaggi indimenticabili. Scopriamo insieme cosa rende questo film un'occasione imperdibile.

