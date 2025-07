Bisceglie alcol sul fuoco | il barbecue finisce in disgrazia

Una serata di convivialità si è trasformata in tragedia a Bisceglie, dove un incidente durante un barbecue ha causato gravi ferite a due fratelli. L'uso di alcol come accelerante ha scaturito una fiammata incontrollabile, portando a conseguenze devastanti. Un promemoria amaro dei rischi di scorciatoie pericolose: la sicurezza deve sempre venire prima del fuoco.

Se la grigliata finisce in tragedia. Due fratelli sono rimasti gravemente feriti nella serata di giovedì 10 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, a seguito di un incidente durante un barbecue. Secondo quanto si è appreso, i due avrebbero utilizzato dell’alcol per alimentare il fuoco, provocando una violenta fiammata che li ha investiti in pieno. La tragedia si è consumata nell’atrio interno di una palazzina situata in via Fragata, dove si trovavano sei persone al momento dell’incidente. Le fiamme hanno colpito il ragazzo di 20 anni e il fratello minore, che compirà 15 anni a novembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it