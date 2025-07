Bis di Pogacar alla settima tappa del Tour de France 2025 Lo sloveno si riprende la maglia gialla

Il Tour de France 2025 ci regala un’altra emozionante tappa, con Tadej Pogacar che conquista il bis alla settima frazione, riprendendosi la maglia gialla. La corsa da St. Malo a Mur-de-Bretagne di 197 km si è infiammata in un finale spettacolare, dimostrando ancora una volta perché è uno dei grandi protagonisti di questa edizione. La battaglia tra i favoriti si fa sempre più intensa, promettendo scintille nelle prossime giornate.

La settima tappa del Tour de France 2025, da St. Malo a Mur-de-Bretagne di 197 km, non ha tradito le attese ed ha visto il bis di Pogacar che si è così ripreso la maglia gialla di leader. Lo sloveno ha anticipato sul traguardo Jonas Vingegaard e Oscar Onley. SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025: BIS DI POGACAR All'inizio sono andati via in cinque: Alex Baudin, Geraint Thomas, Marco Haller, Ewen Costiou e Ivan Gracia Cortina, i quali hanno guadagnato non più di un minuto e mezzo. Nonostante la decisione di Haller di rialzarsi a quaranta km dall'arrivo, i quattro battistrada hanno resistito rimanendo davanti anche al primo passaggio sul Mur-de-Bretagne, con Costiou in grado di transitare davanti prima di essere ripreso.

