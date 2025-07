Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo | aereo torna indietro per motore in avaria paura a bordo

Un volo Ita Palermo-Milano si trasforma in un episodio di tensione e preoccupazione quando, dopo il decollo, l’aereo si ritrova vittima di un bird strike, costringendo il velivolo a rientrare in emergenza. È il secondo incidente simile in una settimana nel capoluogo siciliano, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le implicazioni di questi eventi.

Paura per i passeggeri di un volo Ita di oggi da Palermo a Milano: l'aereo è stato costretto a tornare indietro dopo il decollo a causa del fenomeno del bird strike. È il secondo incidente del genere nel giro di una settimana nel capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

