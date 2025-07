Bimbo intrappolato nella macchina acchiappa-peluche

Un episodio di grande tensione scuote gli Stati Uniti: un bambino rimane intrappolato in una macchina acchiappa-peluches nel cuore di Mason, Ohio. Il suo coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno evitato il peggio, portando alla liberazione del piccolo senza conseguenze. Una vicenda che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza dei più piccoli, anche in situazioni apparentemente innocue.

Attimi di panico negli Stati Uniti. Un bambino è rimasto intrappolato all’interno di una macchina acchiappa-peluches in un centro commerciale di Mason, in Ohio. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno trasportato l’intero apparecchio in un negozio vicino, dove lo hanno smontato con cautela per liberarlo. Fortunatamente, il piccolo è stato tratto in salvo senza riportare ferite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bimbo intrappolato nella macchina acchiappa-peluche

