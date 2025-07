Bimba trovata in casa tra rifiuti e chili di droga | salvata da una segnalazione sull' app della polizia

Segnalare in modo rapido e anonimo situazioni di emergenza o di degrado. Grazie a questa preziosa testimonianza, le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, portando alla luce un triste scenario di abusi e illegalità. La storia della piccola protagonista ci ricorda quanto sia fondamentale l’uso di strumenti digitali per proteggere chi non può farlo da solo e garantire un futuro di speranza.

Viveva immersa nel degrado in un appartamento del quadrante est di Roma, insieme al padre e al suo "socio" in affari, circondata da rifiuti e sostanze stupefacenti. A salvare la bambina di 9 anni è stata una segnalazione anonima arrivata agli agenti tramite l'app "You Pol", che permette di. 🔗 Leggi su Today.it

