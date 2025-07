Bimba di 9 anni costretta a vivere tra hashish e immondizia | la segnalazione anonima inchioda il papà

Una triste realtà di abusi e incuria viene alla luce grazie a un coraggioso gesto di segnalazione anonima. La denuncia ha permesso di liberare una bambina di appena nove anni da un ambiente di degrado, tra hashish e immondizia, portando all'arresto del padre e di un suo complici. Un esempio di come il coraggio di chi si prende cura dei più vulnerabili possa fare la differenza. Continua a leggere.

Una bambina di nove anni era costretta dal papà a vivere tra rifiuti e droga. Una segnalazione anonima all'app You Pol ha inchiodato il padre e un socio in affari. Entrambi sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’operazione è scattata grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’App YouPol, che indicava la presenza di una minore costretta a vivere in condizioni igienico-sanitarie drammatiche. Vai su Facebook

Bimba di 9 anni costretta a vivere tra droga e rifiuti salvata da una segnalazione su Youpol: arrestati due uomini - La perquisizione ha portato alla scoperta di due chili di droga, suddivisa in buste e panetti, nascosta in varie stanze in un appartamento a Tor Bella Monaca, persino nelle lenzuola in cui era avvolta ... Scrive roma.corriere.it