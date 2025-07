Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 | Christian Vieri show a Cervia

Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli eventi più attesi dell’estate 2025: la Bobo Summer Cup Padel Tour targata Bilboa. Christian ‘Bobo’ Vieri torna a incantare la Riviera Romagnola, prontamente seguito da appassionati e sportivi entusiasti. Dopo il successo di Senigallia, Cervia si prepara a vivere tre giorni di puro spettacolo dal 18 al 20 luglio, anticipando un grande finale a inizio agosto che lascerà tutti senza fiato.

E' scattato il countdown per uno dei tornei più attesi dell'estate 2025, la Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 targata Bilboa. Ebbene sì, Christian 'Bobo' Vieri è pronto ancora una volta a lasciare il segno nella splendida Riviera Romagnola. Dopo il successo dello scorso weekend a Senigallia (prima tappa Bobo Cup 2025), da venerdì 18 luglio a domenica 20 luglio Vieri e la sua 'équipe" illumineranno Cervia, prima del gran finale a inizio agosto a Lignano Sabbiadoro (1-3 agosto). La Bilboa Bobo Summer Cup Padel rappresenta, in termini semplice, un circuito amatoriale di padel. Qui Christian Vieri e i suoi amici sfideranno i fan in match divertenti e senza 'esclusione di colpi'.