Bilancio Juve | quando verranno approvati i costi di gestione della Vecchia Signora? Emergono le prime date su approvazione e assemblea degli azionisti Tutto quello che c’è da sapere

Bilancio Juve, quando si conoscerà lo stato di salute economico e finanziario del club? Ecco le prime date. Il bilancio della Juve relativo all’ esercizio chiuso al 30 giugno 2025 si preannuncia come un documento cruciale per le finanze della società bianconera. Dopo una stagione 20232024 caratterizzata dalla pesante assenza dalle competizioni europee, la Juventus ha fatto il suo ritorno in Champions League, un traguardo che ha contribuito in maniera decisiva a migliorare i conti del club. L’ approvazione finale dei bilanci è prevista per il 19 settembre 2025 durante una riunione del Consiglio di Amministrazione, mentre l’ assemblea degli azionisti si terrà tra il 3 e il 7 novembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com