Bilancio in positivo per Start Romagna il nuovo presidente è l’ex assessore regionale Andrea Corsini

Start Romagna chiude il 2024 con un bilancio in forte crescita, segnato da ricavi tariffari in aumento, un utile vicino ai 100mila euro e un lieve incremento di dipendenti. Alla guida della societĂ , il nuovo presidente Andrea Corsini, ex assessore regionale, promette un futuro all'insegna di sviluppo e innovazione. Un traguardo importante per la societĂ che gestisce servizi fondamentali e guarda con ottimismo alle sfide future.

Ricavi tariffari in crescita, lieve aumento di dipendenti e un utile che sfiora i 100mila euro, questi i numeri del bilancio 2024 di Start Romagna. È stato approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio relativo allo scorso anno dall'assemblea dei soci della società che gestisce gran parte dei.

