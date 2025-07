Bikini per bambine con reggiseno imbottito la pediatra | Abbiamo normalizzato la sessualizzazione

In un mondo in cui la moda infantile si fa sempre più audace, la dottoressa Tomasini, pediatra e madre, solleva un campanello d’allarme sulla crescente adultizzazione delle bambine. Tra reggiseni imbottiti e look troppo glamour, si rischia di normalizzare comportamenti precocemente sessualizzati. Ma quali sono le implicazioni di questa tendenza? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa complessa questione e come possiamo tutelare l’innocenza dei più piccoli.

Da madre e pediatra, la dott.ssa Tomasini ha denunciato sui social la preoccupante adultizzazione precoce dei minori. A Fanpage.it ha detto: "La società ipersessualizza le bambine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

