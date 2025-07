Bike Night Alpe Adria 2025

Preparati a vivere un'esperienza unica sotto le stelle: la Bike Night alpe adria 2025 di Witoor sbarca in Friuli Venezia Giulia, con partenza da Udine e un emozionante percorso fino a Ugovizza. Dopo il successo di Ferrara e Milano, con migliaia di partecipanti, questa terza tappa promette avventure indimenticabili lungo la spettacolare Alpe Adria. Con oltre 300 iscritti già confermati, non perdere l'opportunità di essere parte di questa straordinaria notte in bicicletta!

Dopo le tappe di Ferrara (860 partecipanti) e Milano, il tour nazionale Bike Night organizzato da Witoor arriva in Friuli Venezia Giulia per la terza tappa dell’estate: da Udine a Ugovizza, lungo la spettacolare Alpe Adria, con partenza a mezzanotte da piazza Libertà . Già oltre 300 iscritti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

