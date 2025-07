Bibbiena accende l’estate con Bandiere sotto le Stelle 2025 | tra gli ospiti Roberto Giacobbo

Bibbiena si prepara a vivere un’estate indimenticabile con "Bandiere sotto le Stelle 2025", un evento che unisce tradizione, spettacolo e magia. Sabato 19 luglio, alle ore 21 in Piazza Grande, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con artisti di fama e performance mozzafiato. Tra gli ospiti d’onore, Roberto Giacobbo, promettendo una serata ricca di fascino e scoperta. Non mancate a questa celebrazione unica dell’arte e della cultura locale!

Sarà una serata di grande fascino e tradizione quella in programma sabato 19 luglio alle ore 21 in Piazza Grande, nel cuore del centro storico di Bibbiena. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è con “Bandiere sotto le Stelle 2025 – L’arte di maneggiar l’insegna”, uno degli eventi più attesi dell’estate casentinese. Protagonisti saranno alcuni tra i migliori gruppi di sbandieratori e musici, che daranno vita a spettacolari esibizioni tra coreografie, colori e ritmi coinvolgenti, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione, in qualità di co-presentatore, di Roberto Giacobbo, giornalista, autore e volto noto della televisione italiana, da anni impegnato nella divulgazione culturale e scientifica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Bibbiena accende l’estate con “Bandiere sotto le Stelle 2025”: tra gli ospiti, Roberto Giacobbo

