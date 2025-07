Bibbiano le accuse cadono ma l’attacco alla famiglia resta

Le accuse a Bibbiano sono cadute, ma l’attacco alla famiglia e ai valori fondamentali resta ancora forte. Dopo un lungo iter giudiziario, si chiude un capitolo controverso che ha diviso l’opinione pubblica e acceso il dibattito politico. Mentre la giustizia ha sancito le responsabilità, il clima di sospetto e polemica continua a influenzare il nostro tessuto sociale. È ora di riflettere sulle vere sfide che ci attendono e sul rispetto dei diritti di tutti.

Roma, 11 lug – Undici assoluzioni e tre condanne (decisamente) lievi. La stampa progressista esulta, a sinistra la politica attacca ferocemente il centro-destra. A Bibbiano l’inchiesta Angeli e Demoni finisce – almeno a livello giudiziario – in una bolla di sapone. Ma andiamo con ordine. Un caso (molto) controverso. Tutti ricorderanno la bomba mediatica esplosa sul finire di giugno 2019 che travolse il remunerativo giro di affidi – sei quelli contestati, illeciti secondo le indagini per aver provocato nei minori ricordi di abusi mai avvenuti – imbastito nel comune della bassa Val d’Enza. Degli oltre cento capi d’imputazione (tra i quali: abuso d’ufficio, depistaggio, falso in atto pubblico, frode processuale, lesioni, maltrattamenti, peculato d’uso, tentata estorsione, violenza privata) rimane praticamente solamente il falso in bilancio per Federica Anghinolfi, figura centrale della vicenda: l’accusa aveva chiesto quindici anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it