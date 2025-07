bianca guscelli racconta la storia fiorentina di brandimarte in un libro

una preziosa testimonianza di passione, arte e radici profonde. Bianca Guscelli racconta la storia fiorentina di Brandimarte, un racconto che unisce tradizione secolare e innovazione, riscoprendo l'anima autentica di un mestiere antico. In un'epoca di cambiamenti vertiginosi, questa narrazione ci invita a riscoprire il valore delle nostre radici, perché conoscere il passato è il primo passo per costruire un futuro ricco di significato.

Firenze, 11 luglio 2025 - In questo tempo in cui tutto sembra correre troppo veloce, dove le tradizioni rischiano di perdersi tra algoritmi e vetrine digitali, c’è una storia che parla sottovoce, ma arriva dritta al cuore. È la storia di Bianca Guscelli, nipote di uno dei più grandi maestri argentieri italiani, che ha deciso di non lasciare che il silenzio calasse sull’eredità di suo nonno. La sua impresa non è solo una rinascita aziendale: è una dichiarazione d’amore verso le radici, un atto di coraggio contro il tempo, un messaggio per chi crede che i sogni abbiano una scadenza. Dopo il fallimento dello storico marchio Brandimarte, che per decenni ha rappresentato l’eccellenza dell’argento cesellato a mano e non solo in Italia, Bianca ha fatto qualcosa che pochi avrebbero osato: ha partecipato all’asta, ha ricomprato quel nome – il nome del nonno, il simbolo di una passione che scorreva nel sangue della sua famiglia – e ha deciso di rimettere in piedi tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it