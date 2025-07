Bianca Guaccero vs Gerry Scotti | Rai 1 schiera Techetechetè TopTen contro La ruota della fortuna

L’estate di Rai 1 si infiamma con una sfida tra due grandi protagonisti: Bianca Guaccero e Gerry Scotti. Promossa nell’access prime time, Bianca porta il suo talento sulla scena di Techeteche TopTen, sostituendo momentaneamente Gerry Scotti e attirando l’attenzione dei telespettatori. Un duello interessante che promette intrattenimento di qualità e sorprese quotidiane. Sarà una contesa all’insegna del divertimento e dell’innovazione, pronta a catturare il pubblico dell’estate.

Promozione nell'access prime time di Rai 1 per Bianca Guaccero, che da domani sarà alla conduzione di Techeteche TopTen. Il motivo? C'entra Gerry Scotti. Bianca Guaccero arriva nell'access prime time estivo di Rai 1. Da domani infatti, sabato 12 luglio, lo spin off Techeteche TopTen si sposta dopo il Tg1 e diventa appuntamento quotidiano. Bianca Guaccero nell'access prime time di Rai 1 Dopo una sperimentazione in seconda serata, a Bianca Guaccero era stato affidato il programma per il preserale della domenica. Techeteche TopTen infatti, è tornato in onda giusto lo scorso 6 luglio; già da domani però, è previsto Secondo Davide Maggio, Techeteche TopTen, dopo questo fine settimane, andrà avanti dal lunedì al venerdì per tre settimane fino al 1° agosto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bianca Guaccero vs Gerry Scotti: Rai 1 schiera Techetechetè TopTen contro La ruota della fortuna

