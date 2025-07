Bianca Guaccero torna in tv ma la sfida è in salita | è scontro con un conduttore amatissimo

Bianca Guaccero torna in tv con il rinnovato Techeteche TopTen, pronta a conquistare il pubblico e sfidare l’offensiva estiva di Mediaset. La sua esperienza e carisma sono pronti a brillare ancora una volta, ma la concorrenza non è certo da sottovalutare: nello stesso slot serale, un conduttore amatissimo si prepara a dare battaglia, rendendo questa sfida 232 più avvincente che mai. Riuscirà Bianca a mantenere alta la bandiera di Rai 1?

Rai 1 è pronta a giocarsi le sue carte per contrastare l'offensiva estiva di Mediaset. In un periodo in cui i palinsesti sono in continuo fermento, la rete ammiraglia del servizio pubblico rilancia uno dei suoi format più iconici in versione rinnovata. Bianca Guaccero torna così al timone di Techeteche TopTen, lo spin-off musicale e spettacolare del celebre Techetecheté. Ma l'impresa non sarà semplice: ad attenderla, nello stesso slot serale, c'è nientemeno che Gerry Scotti con il ritorno de La Ruota della Fortuna, un programma che già dalle prime puntate sta registrando ascolti importanti e un seguito affezionatissimo.

