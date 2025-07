Beukema sempre ad un passo dal Napoli ma il Bologna lo convoca per il ritiro

Beukema, talento olandese sempre vicino al Napoli, si trova ora nel mirino del Bologna, che lo ha convocato per il ritiro precampionato. La corsa tra le due squadre si infittisce: i partenopei continuano a spingere per completare la loro difesa con un tassello di qualità , mentre il club felsineo si prepara a offrirgli una chance importante. La trattativa promette scintille e potrebbe riscrivere gli equilibri della prossima stagione.

Il difensore olandese convocato per il ritiro dal Bologna. Continua la trattativa della dirigenza partenopea per completare la batteria dei difensori centrali di mister Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Beukema sempre ad un passo dal Napoli, ma il Bologna lo convoca per il ritiro

In questa notizia si parla di: bologna - ritiro - beukema - passo

Bologna: programmazione stagione e ritiro a Valles, focus sul mercato calciatori - Il Bologna si prepara a ripartire con slancio! Il 12 luglio segna l’inizio della nuova stagione, tra visite mediche e il ritiro a Valles.

Napoli ora mai a un passo da Beukema. Sempre meno la distanza con il Bologna Vai su Facebook

MEDIASET - Napoli, Conte alza il muro: Beukema è ad un passo, vestirà la maglia azzurra Vai su X

Beukema salta il ritiro col Bologna, andrà al Napoli: i dettagli del contratto; Beukema e Juanlu: il Napoli è pronto a chiudere le trattative; Beukema al Napoli? Il difensore è ad un passo e il Bologna ha scelto il sostituto.

Beukema sempre ad un passo dal Napoli, ma il Bologna lo convoca per il ritiro - Continua la trattativa della dirigenza partenopea per completare la batteria dei difensori ... Riporta forzazzurri.net

Beukema e Juanlu: il Napoli è pronto a chiudere le trattative - Conte per il raduno di martedì e, soprattutto, per il ritiro di Dimaro Folgarida, che inizia giovedì prossimo, spera di poter accogliere in rosa altri v ... Secondo msn.com