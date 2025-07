Beukema-Napoli spunta una clausola | l’indizio cambia tutto

Beukema Napoli si fa sempre più vicina, ma un'indiscrezione sorprendente sta facendo tremare le certezze: una clausola nascosta cambia le carte in tavola. La trattativa tra Napoli e Bologna, sempre più in fase conclusiva, potrebbe subire una battuta d’arresto o aprire nuovi scenari. La squadra azzurra guarda con fiducia al futuro, già pronti alle visite mediche per rinforzare la difesa e affrontare la prossima stagione con rinnovata energia.

Indizio importante nella trattativa tra Napoli e Bologna, svolta totale nell’operazione. La trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Sam Beukema sembra agli sgoccioli. C’è ottimismo tra le fila della dirigenza azzurra, per un colpo che sembra in dirittura d’arrivo e per il quale si pensa già alle visite mediche. Il difensore olandese arriva a Napoli per rinforzare un reparto che necessita di innesti, soprattutto in vista della prossima stagione. Una trattativa lunga, quella portata avanti dal Napoli nelle ultime settimane, e adesso si sta concludendo con un indizio molto importante. Napoli-Beukema, indizio importante: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Beukema-Napoli, spunta una clausola: l’indizio cambia tutto

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - indizio - spunta

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Nel cuore di Napoli, tra entusiasmo e passione, si accendono le discussioni sul futuro del Calcio Napoli.

Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sul mercato del Napoli Piacciono sempre Ndoye e Beukema del Bologna, ma spunta una soluzione: l'inserimento in uno dei due affari di Zanoli, di ritorno dal prestito al Genoa #Ndoye #Beukema #Zanoli #SSCNa Vai su Facebook

Fenerbahce su Osimhen, contatti con il Napoli! Dalla Turchia anticipano la risposta del ds Manna; IL MATTINO - Nunez-Napoli, spunta un indizio social: pronto un rilancio per l'attaccante; Rinnovo Osimhen-Napoli: sui social spunta l'indizio? | FOTO.

Napoli, giornata decisiva per Osimhen. Poi tutto su Beukema e Darwin Nuñez - Con la cessione di Osimhen ormai a un passo, il ds Manna e il presidente De Laurentiis si stanno già muovendo sul mercato a caccia di rinforzi da regalare ad Antonio ... msn.com scrive

Beukema al Napoli si sblocca: l’indizio arriva da Bologna - Ore calde per l’arrivo di Beukema al Napoli con l’indizio che arriva stesso dal Bologna Con l’imminente apertura del calciomercato estivo, il Napoli è pronto ad affondare ulteriori acquisti dopo quell ... Scrive informazione.it