Beukema-Napoli scatta la scintilla | la richiesta fa impazzire i tifosi

Il difensore olandese ha le idee chiare, ecco cosa ha chiesto in vista del trasferimento al Napoli: tifosi in estasi. Il Napoli vuole chiudere al piĂą presto alcune trattative che, al momento, tengono la dirigenza azzurra in attesa. In vista del ritiro di Dimaro Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vorrebbero mettere Antonio Conte in condizione di avere quanti piĂą innesti possibile a disposizione. L’obiettivo è chiaro: iniziare a lavorare fin da subito con i nuovi arrivati e approfittare del ritardo sul mercato di alcune contendenti. La prossima sarĂ senza dubbio una stagione impegnativa, e tutta la squadra è ben consapevole dell’importanza della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it