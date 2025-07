Beukema il Napoli ha rilanciato | offerta da 30 + 2 milioni al Bologna Si può chiudere in giornata Moretto

Il mercato si infiamma con il Napoli pronto a rilanciare l'offerta per Sam Beukema del Bologna, portandola a 32 milioni di euro. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha svelato che oggi potrebbe essere la giornata chiave per definire l'affare, con nuovi incontri tra le parti che avvicinano sempre di più le due squadre. La trattativa volge al termine: restate sintonizzati per gli sviluppi finali.

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Sam Beukema del Bologna, questa mattina in una diretta su YouTube sul canale di Fabrizio Romano. A seguire quanto dichiarato dal collega. Beukema-Napoli, ore calde: oggi può essere la giornata decisiva. “Oggi sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Bologna per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione. Nelle ultime ore il Napoli ha alzarto leggermente l’ultima proposta fatta al Bologna che era di 30 milioni di euro + 2 di bonus. L’olandese ha già detto di sì e non vede l’ora di unirsi al gruppo di Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema, il Napoli ha rilanciato: offerta da 30 + 2 milioni al Bologna. Si può chiudere in giornata (Moretto)

