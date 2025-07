Beukema ancora distanza tra Napoli e Bologna | cosa impedisce di chiudere il colpo

La trattativa tra Napoli e Bologna per Sam Beukema si intensifica, ma alcuni ostacoli ancora frenano l’accordo finale. La richiesta economica del club emiliano, le condizioni contrattuali e le valutazioni tecniche contribuiscono a mantenere la distanza tra le parti. Nonostante i passi avanti e l’acquisto di Vitik come sostituto, il dialogo resta complesso. La soluzione sembra ancora lontana, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva.

Resta ancora distanza tra i partenopei e i rossoblù nella trattativa per il difensore olandese: cosa impedisce di chiudere l’affare Proseguono senza sosta i contatti tra Napoli e Bologna per l’approdo di Sam Beukema in maglia azzurra. Il club emiliano si è già mosso acquistando il sostituto del difensore, Martin Vitik, proprio in vista della cessione dell’olandese. Ma trattare con la società rossoblù non è affatto semplice e questo il presidente De Laurentiis lo ha capito benissimo. Se per Ndoye la trattativa è al momento congelata, per Beukema l’affare è molto più avviato, ma resta distanza tra le parti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it