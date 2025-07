Bersani horror contro Lollobrigida | Vuole baciare Trump in quel posto E su Vannacci | Il glabro si crede bello video

In un clima politico già acceso, Bersani sceglie di scatenarsi con insulti e battute pungenti, trasformando la scena pubblica in un’arena di polemiche tra vecchi rancori e nuove provocazioni. Tra frecciate a Lollobrigida e ironie su Vannacci, l’ex ministro dà spettacolo in una giornata che promette di essere memorabile, dimostrando ancora una volta come il teatro della politica italiana sia spesso più vicino a una balera che a un dibattito serio.

Bersani in vena di insulti. Inizia l’estate “calda” dell’ex ministro ascoltato come un oracolo in questo periodi di magra per la sinistra. Epperò gli insulti da balera non creano alternative in questo paese, creano solo un po’ di movimento durante la trasmissione “In Onda” su La7. L'”operetta” di Bersani inizia insultando il ministro Lollobrigida e prosegue perculando il generale Vannacci. Del resto, in una gioranta in cui la Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina – elogiata dal Capo dello Stato- mette insieme Europa e Stati Uniti per la rinascita del paese martoriato da Putin e il Pd fa scena muta, di cosa parlare se non di bresaola e sputare un po’ di fiele sul governo? Inizia con il ministro dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bersani horror contro Lollobrigida: “Vuole baciare Trump in quel posto”. E su Vannacci: “Il glabro si crede bello” (video)

In questa notizia si parla di: bersani - horror - lollobrigida - vuole

Bersani horror contro Lollobrigida: Vuole baciare Trump in quel posto. E su Vannacci: Il glabro si crede bello (video).

Bersani sulle parole di Lollobrigida: “Se la mangia lui la carne americana, vuole solo baciare Trump in quel posto” - Non si rendono conto che lui è mobile e finiscono per baciare l’aria”, commenta Bersani ... Da la7.it

Bersani a valanga: veleno in tv su Nordio e Lollobrigida - Il caso Almasri, l'attacco a Nordio ma anche le parole durissime su Lollobrigida: Pier Luigi Bersani ne ha per tutti. Scrive newsmondo.it