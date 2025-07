Bersani a La7 | Nordio si dimetta Vada all’Aci al posto del figlio di La Russa l’amichettismo non sbaglia mai

Pier Luigi Bersani, ospite a In Onda su La7, non ha risparmiato commenti pungenti sullo scandalo politico attuale. Con il suo tipico tono sarcastico, ha sottolineato come l’amichettismo sembri regnare sovrano, suggerendo in modo ironico che forse un cambio di incarico potrebbe essere la soluzione. Un intervento che mette in luce la necessità di riforme serie e trasparenti nel panorama italiano.

“Io credo che con molto meno di quello che è accaduto, un ministro debba andare a casa. Non ci sono santi. Per amor di Dio, può prendersi un altro incarico, tanto qui l’amichettismo non sbaglia mai. Non so, per esempio, Nordio potrebbe andare all’Aci al posto del figlio di La Russa. Sarebbe una buona soluzione e anche piĂą coerente”. Sono le parole amaramente sarcastiche di Pier Luigi Bersani che, ospite di In Onda (La7), commentando lo scandalo che ha colpito il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri. L’ex ministro riassume la vicenda e sottolinea: “ Il problema è piĂą che serio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Nordio si dimetta. Vada all’Aci al posto del figlio di La Russa, l’amichettismo non sbaglia mai”

