Bernardeschi al Bologna cosa fare al Fantacalcio | quanto spendere all’asta

Federico Bernardeschi sta per tornare in Serie A con il Bologna, un colpo di mercato che scuote il Fantacalcio. Ma come gestire questa opportunità ? Quanto spendere all’asta per assicurarsi le sue prestazioni? Analizziamo le strategie migliori per valorizzarlo e sfruttare al massimo il suo ritorno in Italia, perché questa potrebbe essere la mossa vincente della tua rosa. Preparati a fare la scelta giusta e a conquistare la tua lega!

L’esterno d’attacco italiano sta per firmare con il club rossoblĂą e abbiamo analizzato le mosse migliori in vista della prossima asta del Fantacalcio (SerieANews.com) A tre anni dal suo addio all’Italia, Federico Bernardeschi sta per tornare in Serie A. L’attaccante ha vissuto la sua esperienza nella MLS, a Toronto. Un’avventura che non ha regalato troppe soddisfazioni al giocatore che bene aveva fatto nei suoi primi anni di carriera alla Fiorentina. Cresciuto nelle giovanili della Viola, supera tutta la trafila prima del trasferimento in prestito al Crotone. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Bernardeschi al Bologna, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

