Bergamo sepolta in casa dal crollo del controsoffitto | Adriana Magri è morta in ospedale

Una tragedia scuote Bergamo: Adriana Magri, 89 anni, ha perso la vita dopo essere stata trovata sepolta sotto i calcinacci del controsoffitto crollato nella sua casa. La sua storia ci ricorda quanto sia importante la sicurezza domestica e l’attenzione alle strutture abitative. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, cercando di fare luce su questa tragica perdita. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Non ce l’ha fatta Adriana Magri, 89 anni, ricoverata lunedì mattina al Papa Giovanni XXIII dopo essere stata trovata sepolta sotto i calcinacci crollati la notte precedente dal controsoffitto della sua camera da letto, in un appartamento di via Quarenghi, al civico 31. Nonostante l’accaduto, la pensionata era rimasta cosciente. Ora la procura, a seguito del decesso, ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti (pm Aloisio). Un atto dovuto per poter effettuare ulteriori accertamenti, in primo luogo una consulenza tecnica. Lo squarcio lasciato dal controsoffitto piombato sul letto dell’anziana che stava riposando Il sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, sepolta in casa dal crollo del controsoffitto: Adriana Magri è morta in ospedale

