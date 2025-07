Bergamo salgono a 14 i parchi chiusi | Al lavoro per renderli sicuri

A Bergamo, il maltempo mette a dura prova i parchi cittadini, portando il totale delle aree chiuse a 14 per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Comune, con grande impegno, sta intervenendo su altre cinque zone verdi a rischio, rimuovendo rami pericolanti e alberi compromessi. La priorità è tutelare la salute di tutti: un'azione tempestiva e decisa per preservare il nostro patrimonio naturale e ristabilire presto spazi sicuri e vivibili.

IL MALTEMPO. Il Comune ha individuato altre cinque aree verdi a rischio. Ruzzini: «Ci sono rami pericolanti e alberi compromessi da rimuovere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, salgono a 14 i parchi chiusi: «Al lavoro per renderli sicuri»

