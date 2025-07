benevento partita la rimozione degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione

Benevento dà il via a una battaglia decisa contro gli impianti pubblicitari abusivi, con la rimozione iniziata questa settimana nelle aree centrali della città. L’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti hanno aggiornato i cittadini sui progressi, promettendo un impegno costante per restituire decoro e legalità alla città. La lotta contro l’abusivismo pubblicitario è solo all’inizio, ma i risultati si vedranno presto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti hanno relazionato questa mattina alla Commissione consiliare Urbanistica sull’attività di rimozione degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione partita ieri nella zona centrale della città, a via Posilipo. Nel pomeriggio si passerà a via delle Puglie e via del Sole per poi proseguire, nei prossimi giorni, nella zona di Pacevecchia e nelle altre aree cittadine. Di tanto la Commissione, condividendo appieno l’operato fin qui posto in essere, ha formulato all’unanimità un plauso all’Assessore ed all’Amministrazione tutta per l’obiettivo raggiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it