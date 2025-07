Benevento e Pietrelcina | sinergia per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Benevento e Pietrelcina uniscono le forze in un progetto ambizioso: la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Due città , un’unica visione, pronte a mettere in luce il patrimonio, le tradizioni e l’arte che le rendono uniche nel cuore del Sannio. Questa sinergia rappresenta non solo un’opportunità di crescita culturale, ma anche un gesto di unità e orgoglio locale. La collaborazione è stata sancita da un protocollo che ne segna il passo decisivo...

Le Amministrazioni comunali di Benevento e Pietrelcina annunciano la costruzione di un dossier congiunto per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028. La scelta di correre insieme nasce dalla volontĂ di costruire una proposta che valorizzi le peculiaritĂ di entrambi i centri all'insegna del dialogo e dell'alleanza per il bene comune del Sannio intero. La collaborazione è stata sancita da un protocollo d'intesa il 13 giugno e si propone di strutturare un percorso che faccia emergere l'eccezionalitĂ della vicenda storica del capoluogo sannita e l'ereditĂ spirituale di San Pio, il legame profondo del Sannio con la cultura contadina e il lascito culturale che ha impreziosito Benevento in quasi tremila anni di storia.

