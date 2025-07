Benevento e Pietrelcina candidate insieme a Capitale Italiana della Cultura 2028

metta in risalto la ricchezza storica, spirituale e culturale del territorio sannita, valorizzando le sue radici profonde e il suo patrimonio unico. La collaborazione tra due città simbolo di fede e tradizione rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare l’identità locale e promuovere un turismo sostenibile, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta Italia e oltre. La sfida è aperta: insieme, possiamo far brillare Benevento e Pietrelcina come fari di cultura e spiritualità .

. Firmato un protocollo d’intesa tra i Comuni di Benevento e Pietrelcina per presentare un dossier congiunto: al centro spiritualitĂ , identitĂ e cultura del territorio sannita.. Benevento, 11 luglio 2025 –  Le Amministrazioni comunali di Benevento e Pietrelcina annunciano la costruzione di un dossier congiunto per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028. La scelta di correre insieme nasce dalla volontĂ di costruire una proposta che valorizzi le peculiaritĂ di entrambi i centri all’insegna del dialogo e dell’alleanza per il bene comune del Sannio intero. La collaborazione è stata sancita da un protocollo d’intesa il 13 giugno e si propone di strutturare un percorso che faccia emergere l’eccezionalitĂ della vicenda storica del capoluogo sannita e l’ereditĂ spirituale di San Pio, il legame profondo del Sannio con la cultura contadina e il lascito culturale che ha impreziosito Benevento in quasi tremila anni di storia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

