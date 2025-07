Benevento definito il programma delle amichevoli estive

Il Benevento Calcio annuncia con entusiasmo il calendario delle amichevoli estive, un momento fondamentale per prepararsi alla nuova stagione. Durante il ritiro di precampionato, i tifosi potranno seguire da vicino le sfide che vedranno i giallorossi confrontarsi con avversari di prestigio. Le partite casalinghe aprono le porte agli appassionati: un’occasione unica per vivere l’emozione del calcio dal vivo e sostenere la squadra nel cammino verso il campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio rende noto di aver definito le date delle amichevoli estive nel corso del ritiro di precampionato. In occasione delle prime gare casalinghe, saranno aperte al pubblico le tribune dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” e il settore distinti dello Stadio “Ciro Vigorito”. La formazione guidata da mister Gaetano Auteri sarĂ impegnata in cinque amichevoli con il seguente calendario: – Sabato 19 luglio 2025, ore 17:00, Benevento vs Roma Primavera presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani” di Benevento. – Venerdì 25 luglio 2025, ore 18:00, Benevento vs Equipe Campania presso lo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento – Mercoledì 30 luglio 2025, ore 18:00, Latina vs Benevento presso lo stadio “Francioni” di Latina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, definito il programma delle amichevoli estive

In questa notizia si parla di: benevento - definito - amichevoli - estive

Serie C, definito il girone del Benevento: tante big al via, occhio alle possibili sorprese - Il girone C di Serie C si definisce con alcune novitĂ interessanti: tra le squadre che vi sono state inserite, spiccano il Benevento, le neopromosse Casarano e Siracusa, e le retrocesse Cosenza e Salernitana.

Bnevento, definito il programma delle amichevoli estive.

Bologna Fc, ecco le amichevoli estive dei rossoblù - 26 giugno 2025 – Cominciano a delinearsi con maggiore precisione gli appuntamenti dell’ estate rossoblù. Segnala msn.com

Amichevoli estate 2025: il programma delle partite pre campionato - Il calendario con date e orario delle principali partite amichevoli estive che precedono l'inizio del campionato di Serie A 2025/2026 ... Si legge su calciomagazine.net