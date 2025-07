Benedetta ieri in località Casali la nuova croce

Ieri a Sezze, in località Casali, si è svolto un evento di grande significato: l’installazione di una nuova croce che domina il paesaggio, simbolo di fede e comunità. Grazie all’impegno della Pro Loco e del Comune, questo importante intervento ha valorizzato un punto strategico lungo via Collemeso, sostituendo con rispetto e cura il precedente monumento. La rinascita di un simbolo storico che rafforza l’identità locale sta per essere celebrata, e la storia continua...

Un evento di grande rilevanza religiosa e sociale ha avuto luogo ieri a Sezze, in località Casali. Grazie all'intervento della Pro Loco Sezze e del Comune di Sezze, è stata posizionata una nuova croce che si erge sul tratto finale di via Collemeso, in un punto strategico, ben visibile a tutti coloro che transitano su quella strada. Il Restauro di un Simbolo Storico. La nuova croce sostituisce quella precedente, che risaliva alla fine degli anni '90, realizzata anch'essa in legno, ma che nel corso del tempo era divenuta logora, rischiando di diventare un pericolo per i passanti.