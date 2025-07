Belvedere Firenze tra attualità e musica | arrivano Sigfrido Ranucci ed Eric Mingus

Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna di cultura e musica sulla suggestiva terrazza di Belvedere. Tra incontri con figure di spicco del giornalismo italiano come Sigfrido Ranucci e momenti musicali internazionali, questa location diventa il cuore pulsante dell’attualità e dell’arte. La prossima settimana promette emozioni indimenticabili, culminando nel concerto di Eric Mingus, un talento che saprà incantare con le sue sonorità coinvolgenti e il suo talento poliedrico. Non mancate!

Firenze, 11 luglio 2025 - La terrazza panoramica di Belvedere Firenze vedrà alternarsi anche la prossima settimana voci autorevoli del giornalismo italiano e sonorità internazionali. Mercoledì 16 luglio alle 20:30 appuntamento con la rassegna “ Forte in Musica” e il concerto di Eric Mingus. Polistrumentista, compositore, cantante e poeta, Mingus darà vita a un concerto unico che intreccia soul, blues, rhythm & blues e rock in un omaggio alla musica e alle voci che lo hanno ispirato nel corso degli anni. Figlio del leggendario Charles Mingus, Eric è immerso nella tradizione del jazz fin dalla nascita e trasforma quelle radici in un linguaggio personale originale che attraversa generi e confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it