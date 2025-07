Bellizzi Premio Fabula 2025 | una favola vera

talento, l’immaginazione e il cuore di giovani sognatori pronti a rendere il mondo un posto più magico. La XV edizione del Premio Fabula si conclude con un messaggio forte: le storie vere hanno il potere di cambiare il domani.

Si è chiusa tra applausi, occhi lucidi e sogni che chiedono spazio la XV edizione del Premio Fabula, il festival della scrittura creativa che ogni anno trasforma Bellizzi in un regno incantato fatto di storie, emozioni e parole. Ragazzi e ragazze da tutta Italia hanno partecipato a una settimana intensa di incontri, laboratori e confronti, culminata nella grande serata di premiazione. A vincere, ancora una volta, non è solo la scrittura, ma il coraggio di raccontarsi. I VINCITORI:. Due modi opposti di vivere l’emozione, ma entrambi autentici. Per la categoria Favole ha trionfato Francesco Alampi, 11 anni, proveniente dalla Liguria. 🔗 Leggi su Zon.it