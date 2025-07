Beautiful streaming replica puntata 11 luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con “Beautiful”, la soap americana che ogni venerdì appassiona milioni di telespettatori. La puntata del 11 luglio 2025 offre momenti intensi, tra richieste e rifiuti, che lasceranno tutti col fiato sospeso. Se volete rivivere le emozioni in streaming, ecco il video Mediaset: un modo perfetto per recuperare le puntate perse e vivere ancora una volta le storie di Ridge, Zende e R.J.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Zende chiede a Ridge di dargli una possibilità, sostenendo che il progetto richiede professionisti esperti. Ma Ridge rifiuta, ribadendo che Eric aveva già scelto R.J. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 11 luglio 2025 | Video Mediaset

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric! - Prepariamoci a un episodio carico di emozioni e decisioni difficili: nella puntata del 12 luglio 2025 di Beautiful, Bridget e Finn si trovano di fronte a una scelta drammatica, mentre Steffy e Ridge vivono momenti di profonda colpa per Eric.

