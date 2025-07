Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025 | Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Prepariamoci a un episodio carico di emozioni e decisioni difficili: nella puntata del 12 luglio 2025 di Beautiful, Bridget e Finn si trovano di fronte a una scelta drammatica, mentre Steffy e Ridge vivono momenti di profonda colpa per Eric. Cosa accadrà ? Riusciranno a trovare la forza di affrontare la verità ? Scopriamo insieme i dettagli di questa puntata destinata a scuotere i cuori degli spettatori.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful del 12 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Steffy e Ridge si sentiranno in colpa per quello che sta succedendo a Eric, Bridget e Finn inizieranno a vagliare l'ipotesi di staccare la spina al Forrester.

