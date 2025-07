Beautiful Anticipazioni Americane | Liam e Luna in fin di vita!

Le anticipazioni di Beautiful ci tengono col fiato sospeso: Luna e Liam sono gravemente feriti, e il loro destino sembra appeso a un filo sottile. Riusciranno a superare questa terribile prova o assisteremo a un altro doloroso lutto nella saga? Scopriamo insieme cosa ci riservano le prossime puntate di questa avvincente soap, in arrivo su Canale5. Restate con noi per scoprire come si evolve questa drammatica vicenda.

Luna e Liam sono feriti gravemente e la loro vita è appesa a un filo. Si salveranno o nelle prossime puntate di Beautiful vivremo un nuovo lutto? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Luna in fin di vita!

In questa notizia si parla di: beautiful - liam - luna - vita

Beautiful, anticipazioni USA | La rivelazione del tumore inoperabile di Liam ridisegna gli equilibri fra Steffy, Hope e Taylor - Nelle prossime anticipazioni di "Beautiful", la rivelazione della diagnosi di tumore cerebrale inoperabile di Liam stravolge i rapporti fra Steffy, Hope e Taylor.

Beautiful, le trame dal 21 al 27 aprile 2025; Beautiful: anticipazioni mercoledì 21 maggio! Steffy mette in guardia Liam, sta con Finn; Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Liam stanno per tornare insieme? Ecco cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Luna in fin di vita! - Si salveranno o nelle prossime puntate di Beautiful vivremo un nuovo lutto? Secondo comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna spara a Sheila e a Liam ma lo Spencer pareggia i conti! - La trappola in cui è caduta Steffy si è conclusa con un drammatico epilogo. Riporta msn.com