BCG dimissioni ai vertici | via CRO Adam Farber e Global leader of Social Impact Practice Rich Hutchinson non controllarono progetti Aurora e GHF

Le recenti dimissioni ai vertici di BCG scuotono l'azienda, evidenziando tensioni interne e sfide di gestione. Adam Farber, via cro, e il leader globale della social impact practice, Rich Hutchinson, si sono dimessi senza aver controllato i progetti Aurora e GHF, suscitando interrogativi sulla trasparenza e la governance. Questi cambiamenti segnano un momento cruciale: cosa ci riserverà il futuro di uno dei giganti della consulenza?

Altre due dimissioni in casa Boston Consulting Group: dopo Matt Schlueter e Ryan Ordway, licenziati per aver effettivamente lavorato "segretamente" al progetto, anche due ruoli apicali sono decaduti. Il Chief Risk Manager Farber aveva sede nell'ufficio di Boston, mentre Hutchinson in quello di Atlan.