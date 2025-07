Battlefield 6 è in arrivo l’Open Beta? Spuntano degli indizi da un nuovo datamine

L’attesa per Battlefield 6 cresce a dismisura, e i fan sono pronti a tutto pur di scoprire nuove indiscrezioni. Recenti indizi emersi da un datamine suggeriscono che potrebbe essere in arrivo una Open Beta, alimentando speranze e discussioni tra gli appassionati. L’indiscrezione, proveniente dal gruppo Telegram 1BF, ha già acceso il fermento, ma mancano ancora conferme ufficiali. Resta collegato, perché la rivoluzione di Battlefield potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Cresce l’attesa per Battlefield 6 e, secondo un nuovo datamine, potrebbe esserci una Open Beta in arrivo. L’indiscrezione arriva nello specifico dal gruppo 1BF su Telegram, noto per le sue analisi dei file interni di Battlefield Labs, con un recente aggiornamento del client che ha fatto comparire la dicitura “Battlefield 6 Open Beta”, accendendo immediatamente l’interesse della community. Sebbene manchino conferme ufficiali da parte di Electronic Arts o DICE, l’inserimento di questa stringa di testo viene interpretato come un chiaro segnale che una fase di test pubblica potrebbe essere già in preparazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, è in arrivo l’Open Beta? Spuntano degli indizi da un nuovo datamine

