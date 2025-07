Battlefield 4 EA sta chiudendo i server privati su PlayStation?

numerose richieste di supporto e segnalazioni di utenti frustrati, segno che il momento di addio si avvicina. Dopo oltre un decennio di battaglie epiche, il gioco sembra avviarsi verso un’epoca di conclusioni, lasciando i fan con un senso di nostalgia e malinconia. La domanda ora è: quali alternative offre il mondo del gaming multiplayer di oggi?

A piĂą di dieci anni dal suo debutto, Battlefield 4 torna sotto i riflettori, ma questa volta non per un revival nostalgico, visto che secondo numerose segnalazioni provenienti dalla community, EA avrebbe avviato in silenzio la chiusura dei server privati su PlayStation, privando i giocatori della possibilitĂ di creare o rinnovare le stanze personalizzate che da sempre animano la scena multiplayer del titolo. Il campanello d’allarme è suonato con forza il 10 luglio, quando l’utente “Sloth” ha denunciato su Reddit l’improvvisa sparizione dell’opzione per gestire i server privati. La testimonianza è stata confermata da altri host storici, come quelli dei server “DIXS” e “Shanghai All Day”, che hanno riscontrato lo stesso problema: una volta scaduto il noleggio, il server non può piĂą essere riattivato. 🔗 Leggi su Game-experience.it