Basket | Virtus Bologna ecco il colpo Carsen Edwards

La Virtus Bologna fa il suo grande ritorno sul mercato con un colpo da capogiro: l’arrivo di Carsen Edwards. Tra i più temuti da marcare dell’Eurolega, Edwards porta in dote esperienza internazionale e un talento fuori dal comune, reduce da due titoli tedeschi con il Bayern Monaco. Un acquisto ambizioso che promette di scaldare la piazza bianconera e di rafforzare la squadra per conquistare nuovi traguardi. La nuova stagione si prospetta davvero esplosiva!

Colpo di mercato di altissimo livello della Virtus Bologna. La società bianconera ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Carsen Edwards, giocatore tra i più difficili da marcare dell’intera Eurolega nella stagione 2024-2025, disputata con la maglia del Bayern Monaco. Edwards, che con il Bayern è diventato due volte campione tedesco, ha un vissuto non fortunato in NBA con i Boston Celtics e i Detroit Pistons, oltre a puntate varie in G League. Arrivato in Europa, è stato punto fermo prima del Fenerbahce e poi, appunto, del Bayern, che quest’anno è riuscito a portare fino al play-in della massima competizione europea. 🔗 Leggi su Oasport.it