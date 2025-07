Baseball | Parmaclima batte Macerata e allunga di nuovo su San Marino nel venerdì di Serie A

Venerdì emozionante per il baseball italiano! La Serie A 2025 ha vissuto un turno cruciale: Parma, grazie a una vittoria combattuta contro Macerata, allunga sulla inseguitrice San Marino, che ha subito una battuta d'arresto. Con un'ottima performance offensiva e difensiva, la capolista dimostra di essere sempre più solida. Ma cosa riserverà il prossimo weekend? Restate con noi per scoprirlo!

Va in archivio un venerdì particolarmente importante nella Serie A 2025 di baseball. Nel turno odierno, in cui sono scese in campo sei formazioni facenti parte del gruppo A, Parma ha infatti allungato nuovamente su San Marino, sfruttando sconfitta della compagine della Serenissima. La capolista, autrice complessivamente di undici valide, ha regolato per 4-3 Macerata, andando a segno nei primi due inning, dove ha messo a referto due punti, oltre che nel settimo, contrassegnato da due sigilli. I marchigiani hanno provato a riaprire i conti all'ottavo accorciando sul 4-2 e spingendosi fino al 4-3 nell'ultimo atto, non riuscendo tuttavia a ripristinare gli equilibri.