Basciano dimentica Sophie Codegoni con un’altra influencer | ecco chi è la nuova fidanzata

Il mondo del gossip è in fermento: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex coppia molto amata, sembrano aver preso strade diverse. Lui è stato avvistato a Ibiza con una nuova influencer, mentre lei si gode una liaison con un noto calciatore. Le voci sono sempre più insistenti, alimentando l’effervescente curiosità dei fan. Ma cosa c’è di vero? Ecco cosa sappiamo…

Nuovi intrecci amorosi scuotono il mondo del gossip. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo la rottura che ha fatto tanto parlare, sembrano aver voltato pagina. Mentre lui viene avvistato a Ibiza in dolce compagnia, lei pare stia vivendo una nuova liaison con un noto calciatore. Le segnalazioni, condivise dall’esperta di gossip Deianira Marzano, hanno acceso la curiosità dei fan e alimentato il chiacchiericcio social. Ecco cosa sappiamo finora su queste presunte nuove storie d’amore. Alessandro Basciano ha una nuova fiamma: chi è Ginevra Milia?. Il dj Alessandro Basciano potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto a Ginevra Milia, influencer con circa 11mila followers su Instagram, famosa per i suoi scatti in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Donnapop.it