Barriera di Milano | allontanate 10 persone moleste sanzionati 10 commercianti e sequestrati due monopattini velocissimi

Giovedì pomeriggio, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, un intervento straordinario coordinato da polizia, guardia di finanza e municipale ha portato all’allontanamento di 10 persone moleste, alla sanzione di altrettanti commercianti e al sequestro di due monopattini velocissimi. Un’operazione che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel preservare la sicurezza e la tranquillità della comunità, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Nel quartiere Barriera di Milano a Torino giovedì pomeriggio, 10 luglio, ha avuto luogo un controllo straordinario del territorio ad 'Alto impatto', coordinato dalla polizia di Stato e in collaborazione con la guardia di finanza e la polizia municipale. L’attività è stata diretta dal personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

