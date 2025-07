Bari La Ripartenza 25 Riccardo Toto Direttore Generale Renexia SpA | Puntiamo su mix energetico sostenibile e accessibile anche per famiglie italiane

Bari si prepara a una ripartenza significativa con Riccardo Toto, nuovo direttore generale di Renexia Spa, che sottolinea l’importanza di un mix energetico sostenibile e accessibile per tutte le famiglie italiane. Investire nelle rinnovabili significa garantire sicurezza, stabilità e tutela ambientale, elementi fondamentali per il futuro del nostro Paese. La nostra attenzione è rivolta soprattutto all’eolico, un’energia pulita e strategica per l’Italia.

“Investire nelle rinnovabili significa garantire sicurezza energetica, stabilità economica e tutela ambientale. L’energia serve a tutto: industria, uffici, vita quotidiana. Per questo puntiamo su un mix energetico sostenibile e accessibile anche per le famiglie italiane. Il nostro focus è sull’eolic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bari "La Ripartenza 25". Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia SpA: "Puntiamo su mix energetico sostenibile e accessibile anche per famiglie italiane”

