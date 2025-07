Bari La Ripartenza 25 Emiliana Limosani Chief Commercial Officer ITA Airways CEO Volare Loyalty SPA | In questi primi quattro anni investito su flotta network e digitalizzazione

In questi primi quattro anni, Ita Airways ha intrapreso un percorso di forte crescita e innovazione, investendo strategicamente su flotta, network e digitalizzazione. Con l’obiettivo di diventare un asset chiave per il nostro Paese, abbiamo più che raddoppiato la nostra presenza aerea, puntando a offrire servizi sempre più efficienti e connessi. La ripartenza di Bari rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, aprendo nuove opportunità di sviluppo e collegamenti.

“In questi primi quattro anni abbiamo portato avanti un importante piano di investimenti, puntando su tre direttrici strategiche: flotta, network e digitalizzazione, con l’obiettivo di posizionarci come un asset chiave per il nostro Paese. Sul fronte della flotta, siamo più che raddoppiati: oggi con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bari "La Ripartenza 25". Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways, CEO Volare Loyalty SPA: "In questi primi quattro anni investito su flotta, network e digitalizzazione"

In questa notizia si parla di: primi - quattro - anni - bari

I Fantastici Quattro: Gli Inizi – Marvel Legends svela la Torcia Umana. Arrivano i primi commenti dalle proiezioni di prova - Scopri i primi commenti sulle proiezioni di prova de "I Fantastici Quattro: Gli Inizi" di Marvel Legends, con l'inedita action figure della Torcia Umana svelata da Hasbro.

Quattro anni di reclusione. È questa la pena inflitta al 35enne Giuseppe Lamanuzzi, accusato di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, il 2 gennaio scorso, mentre la piccola passeggiava con la mamma in via de Napoli, a Bari. La Procura del capoluogo Vai su Facebook

Il Primo Maggio Barese si fa in quattro: musica, sport e solidarietà senza barriere a parco 2 Giugno; OESAIS in concerto alla Fiera del Levante di Bari il 4, 5 e 7 luglio 2025; Bari, nei primi 2 mesi dell'anno 15 Daspo e 3 Dacur: tra loro anche un calciatore e un uomo coinvolto nell’omicidio Lopez.

Bari, bimba di 4 anni muore in ospedale: primi esami escludono meningite - Una bambina di quattro anni di Barletta è morta mercoledì mattina nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. fanpage.it scrive

Nodo Verde, entro quattro anni Bari avrà l'opera: arrivati i primi ... - Nodo Verde, entro quattro anni Bari avrà l'opera: arrivati i primi dieci milioni. Come scrive quotidianodipuglia.it