Barcellona su Lookman ma c’è anche il Napoli | tra sogni e ostacoli il colpo è da 50mln

Il mercato estivo si infiamma con il Barcellona che punta deciso su Lookman, ma anche il Napoli non resta a guardare, sognando un colpo da 50 milioni di euro. Tra ambizioni e ostacoli, il futuro di questo talentuoso attaccante si gioca tra due grandi club europei. La sfida è aperta: chi riuscirà a convincere più di tutti?

Barcellona su Lookman, ma c’è anche il Napoli: tra sogni e ostacoli, il colpo è da 50 milioni Il Barcellona è pronto a pescare in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Barcellona su Lookman, ma c’è anche il Napoli: tra sogni e ostacoli, il colpo è da 50mln

In questa notizia si parla di: barcellona - lookman - napoli - sogni

Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni di euro, però l’Atalanta chiede di più Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna non si fermeranno a Kevin De Bruyne. In cima alla lista dei desideri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è Ademola Lookma Vai su Facebook

TMW - Barcellona: sondaggi per Lookman e Vlahovic, Yildiz un sogno; Retegui verso Inzaghi, Lookman da record e la primavera di Gasperini: perché l'Atalanta può sognare lo Scudetto; Barcellona su Lookman, ma c’è anche il Napoli: tra sogni e ostacoli, il colpo è da 50mln.

Barcellona su Lookman, ma c’è anche il Napoli: tra sogni e ostacoli, il colpo è da 50mln - Barcellona su Lookman, ma c’è anche il Napoli: tra sogni e ostacoli, il colpo è da 50 milioni Il Barcellona è pronto a pescare in Serie A per rinforzare ... Lo riporta forzazzurri.net

Il Barcellona distrugge i sogni del Napoli in due minuti: gli azzurri ... - Il Barcellona prova a gestire il pallone, forte del vantaggio, ma dall'altra parte il Napoli prova a far sentire la sua pressione sugli avversari sfruttando anche i lampi di Kvaratskhelia per ... Riporta fanpage.it