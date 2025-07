Barberino Tavarnelle l’estate si accende con Un Palco per la Piazza | sette serate tra musica teatro e grandi ospiti

Quest’estate, Barberino Tavarnelle si trasforma nella capitale dell’intrattenimento con "Un Palco per la Piazza", un evento imperdibile che accende le serate con sette appuntamenti tra musica, teatro e ospiti di fama. Dai grandi nomi come Alessandro Benvenuti e Ginevra Di Marco alle emozionanti performance di incontri d’autore, questa rassegna promette di rendere ogni sera un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a vivere l’estate in modo indimenticabile!

Alessandro Benvenuti, Ginevra Di Marco e tanti altri ospiti tra musica, teatro e incontri d’autore: a Barberino Tavarnelle torna Un Palco per la Piazza, la rassegna estiva organizzata da NEM – Nuovi Eventi Musicali con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle. Dall’11 luglio all’11. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

