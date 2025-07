Bankitalia Pil 2025 a +0,6% pesa incertezza guerre e dazi

Il primo trimestre del 2025 ha mostrato una crescita del PIL italiano dello 0,3%, trainata da consumi e investimenti, ma le preoccupazioni per le incertezze legate a guerre e dazi pongono sfide significative. Secondo Bankitalia, i segnali positivi nella manifattura sono contrastati dall’instabilità globale che potrebbe influenzare il secondo trimestre, sottolineando quanto sia cruciale monitorare attentamente questi sviluppi. La ripresa del nostro Paese rimane dunque fragile e dipendente da fattori esterni.

"Il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre dello 0,3% rispetto al periodo precedente, grazie all'aumento di consumi e investimenti e, in misura minore, della domanda statunitense ". E' quanto si legge nel Bollettino economico di Bankitalia secondo cui "sono emersi segnali positivi per l'attività manifatturiera, che rimane tuttavia esposta all'instabilità del contesto internazionale". Per Bankitalia, "nel secondo trimestre il prodotto ha rallentato. Secondo le nostre più recenti proiezioni il Pil crescerà dello 0,6% nel corso del 2025 e di circa lo 0,8 nella media del biennio successivo. Il quadro previsivo è soggetto a una significativa incertezza riconducibile in particolare all'evoluzione delle tensioni geopolitiche e commerciali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net